شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يقتلون إمام وخطيب مسجد فى السودان أثناء أذان الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ مجهلون هجوما على أحد مساجد مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر اليوم الاثنين، وقتلوا إمام وخطيب المسجد الشيخ عبد اللطيف إسماعيل جار النبي وهو فى العقد الثالث من العمر، وذلك عقب رفعه أذان الفجر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سودانية.

أسرة القتيل تسلمت جثمانه من مشرحة الأبيض، وتمت مواراته الثرى بمقابر حي السلام، حيث أعلنت المباحث الجنائية مباشرتها الإجراءات لمعرفة ملابسات الجريمة والوصول لمرتكبيها، حيث ذكرت وسائل الإعلام أيضا أن الراحل كان يقوم بتدريس القرآن، بجانب أنه إمام وخطيب المسجد.

وتشهد السودان حاليا العديد من الأحداث على الصعيد السياسى، حيث استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، أمس الأحد، الرئيس المخلوع عمر البشير حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، وبدأت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تحقيقا جديدا مع البشير في بلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.