اخبار الخليج

دوريات الأمن تضبط شخصاً حمَل سلاح رشّاش داخل أحد المطاعم بالرياض

0 نشر
إسلام الشحات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأمن تضبط شخصاً حمَل سلاح رشّاش داخل أحد المطاعم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت الدوريات الأمنية بالرياض، من إلقاء القبض على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، وذلك بعد خروجه من أحد المطاعم.

وأوضحت مصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يبلغ من العمر ٤٧ عاماً، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوريات الأمن تضبط شخصاً حمَل سلاح رشّاش داخل أحد المطاعم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا