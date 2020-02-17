شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأمن تضبط شخصاً حمَل سلاح رشّاش داخل أحد المطاعم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تمكنت الدوريات الأمنية بالرياض، من إلقاء القبض على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، وذلك بعد خروجه من أحد المطاعم.
وأوضحت مصادر أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو يبلغ من العمر ٤٧ عاماً، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.
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