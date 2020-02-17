شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في المدينة المنورة.. والمساحة الجيولوجية تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنورة، صباح اليوم الاثنين، بهزة أرضية، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قبل المواطنين.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر.

وأوضح “أبا الخيل” أن الهزة بلغت قوتها 18.2، وعمق 4.5، في تمام الساعة 11:35، مبيناً أنها تعتبر ضعيفة جداً وليست منها خطورة، والمركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر 270 محطة رصد زلزالي.