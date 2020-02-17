شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في المدينة المنورة.. والمساحة الجيولوجية تعلق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنورة، صباح اليوم الاثنين، بهزة أرضية، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قبل المواطنين.
من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر.
وأوضح “أبا الخيل” أن الهزة بلغت قوتها 18.2، وعمق 4.5، في تمام الساعة 11:35، مبيناً أنها تعتبر ضعيفة جداً وليست منها خطورة، والمركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر 270 محطة رصد زلزالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية في المدينة المنورة.. والمساحة الجيولوجية تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.