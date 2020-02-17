تعرف على أسباب الإمساك لدى الأطفال!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين إن الإمساك يعد من المتاعب الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن الإمساك يستلزم استشارة الطبيب في حال عدم تبرز الطفل بمعدل 3 أيام أو أكثر، خاصة إذا كان مصحوباً بآلام في البطن وآلام أثناء التبرز وتصلب البراز وتصلب البطن وفقدان الشهية.



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وأضافت الجمعية أن الإمساك له أسباب عدة مثل قلة شرب السوائل وقلة الحركة والتغذية قليلة الألياف الغذائية، كما أنه قد يرجع إلى أحد الأمراض العضوية مثل قصور الغدة الدرقية أو عدم تحمل اللاكتوز أو التهاب الزائدة الدودية أو انسداد الأمعاء.

وإضافة إلى ذلك، قد يكون سبب الإمساك نفسياً مثل التوتر النفسي وإيقاع الحياة المحموم والمشاكل الأسرية. لذا ينبغي على أية حال استشارة طبيب الأطفال لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الإمساك وعلاجه في الوقت المناسب.