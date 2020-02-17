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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "هايبر إكس" تعلن إطلاق سماعتها Cloud Flight S والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "هايبر إكس" إطلاق سماعتها Cloud Flight S اللاسلكية الجديدة بسعر يبلغ 160 دولارا أمريكيا.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة HyperX Cloud Flight S الجديدة يمكنها العمل لمدة 30 ساعة بشحنة واحدة للبطارية، بعدها يمكن شحنها عبر تقنية الشحن اللاسلكي Qi.
وتدعم السماعة الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز، وهو ما يجعلها متوافقة مع أجهزة الحاسوب وجهاز PS4، بينما يبلغ مدى الاتصال 20 مترا.
ويضمن وزن السماعة البالغ 310 جرامات راحة تامة في ارتدائها، مع سهولة التحكم والاستعمال.
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