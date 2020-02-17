بريطانيا تخطط لإنتاج كمبيوتر عملاق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ.

Advertisements وسيستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي. وسيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا. وينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بهيئة الطقس البريطانية في أواخر عام 2022.

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