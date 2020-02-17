شرطة هونج كونج تبحث عن عصابة «ورق المراحيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الشرطة في هونج كونج عمليات بحث وتحرٍ للقبض على لصوص مسلحين، سرقوا مئات من رزم ورق المراحيض الاثنين، في مدينة تعاني نقصاً في كثير من السلع بسبب حمى الشراء والتخزين لدى السكان الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبات ورق المراحيض من البضائع النادرة في المدينة المكتظة التي تعتبر مركزاً عالمياً للأعمال، على الرغم من تطمينات الحكومة بأن الإمدادات لم تتأثر جراء انتشار الفيروس.

وباتت المتاجر غير قادرة على إعادة تموين السوق بالبضائع بالسرعة الكافية، ما تسبب في اصطفاف الزبائن في طوابير طويلة أحياناً، واختفاء سلع عن الرفوف بمجرد فتح المتاجر أبوابها.

وإلى جانب ورق المراحيض تهافت المستهلكون على سوائل تعقيم الأيدي ومستحضرات تنظيف أخرى، أما بالنسبة إلى المواد الغذائية فانصب الطلب على الأرز والمعكرونة.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال احتجزوا سائق شاحنة في وقت مبكر، الاثنين، خارج متجر في مونج كوك، وهي منطقة يسكنها العمال ولها تاريخ مرتبط بالمافيا الصينية المعروفة باسم «ترياد». وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس، إن «ثلاثة رجال يحملون سكاكين هددوا عامل توصيل وسلبوه رُزماً من ورق المراحيض تساوي ألف دولار هونج كونجي (130 دولاراً أمركياً)».

وأظهرت لقطات بثتها قناة «ناو» التلفزيونية محققين من الشرطة يتجمعون حول صناديق لورق المراحيض خارج متجر.

وحالة الذعر التي اجتاحت هونج كونج منذ تفشي فيروس كورونا في الصين، تغذيها ما عانته المدينة خلال مواجهتها تفشي مرض «السارس» عام 2003، والذي أدى حينها إلى وفاة 299 شخصاً، بينما تؤكد سلطات المدينة أن إمدادات السلع مستقرة، وتلقي بمسؤولية حمى الشراء على الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت، ما يتسبب في نقص البضائع لدى المتاجر والصيدليات ذات المساحات المحدودة في إحدى أكثر المدن اكتظاظاً في العالم.