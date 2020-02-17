ترودو يلغي رحلة رسمية بسبب تظاهرات السكان الأصليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الأحد، زيارة رسمية إلى منطقة الكاريبي في اللحظة الأخيرة، بسبب احتجاجات للسكان الأصليين شلت طرقاً وأغلقت خطوط سكك حديد في أرجاء البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وبعد جولة له في إفريقيا وأوروبا اختتمها الجمعة، كان من المقرر أن يزور ترودو باربادوس الاثنين والثلاثاء، في إطار جولة لحشد الدعم لحجز مقعد لكندا في مجلس الأمن الدولي، لكن مكتبه أعلن في بيان أن رئيس الوزراء «لن يحضر اجتماع رؤساء حكومات دول الكاريبي هذا الأسبوع»، وسينوب عنه وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبين.

ودعا ترودو إلى اجتماع أزمة صباح الاثنين، مع وزراء المالية والسلامة العامة والنقل وخدمات السكان الأصليين، في محاولة لإيجاد حل للاحتجاجات المستمرة. وكان ترودو قد تعرض لانتقادات من قبل المعارضة، بسبب تغيبه المستمر عن البلاد في الوقت الذي يقوم فيه المتظاهرون بقطع طرق وسكك حديد وإغلاق موانئ، واحتلال مكاتب حكومية في محاولة منهم لـ«إغلاق كندا» بالكامل.

وتعد خطوط السكك الحديدية الوطنية الكندية ثالث أكبر سكة حديد في أمريكا الشمالية، وتنقل سنوياً بضائع تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار كندي (190 مليار دولار أمريكي).

ويدعم المتظاهرون قادة من السكان الأصليين من شعب «الأمم الأولى» الذين يعارضون مرور خط أنابيب «كوستال غازلينك» للغاز الطبيعي بأراضيهم التقليدية في أقصى غربي كندا، والذي يعد جزءاً من مشروع تصدير الغاز الكندي الذي تبلغ كلفته 40 مليار دولار.

ودعت شخصيات كندية من بينها زعيم المعارضة، أندرو شير، إلى الطلب من الشرطة فض هذه الاحتجاجات وفتح الطرقات بالقوة، لكن إدارة ترودو ترفض هذا الخيار. والسبت، زار وزير خدمات السكان الأصليين مارك ميلر، طريقاً مغلقاً في أونتاريو وأمضى اليوم بكامله يتفاوض مع المتظاهرين ومسؤولين من السكان الأصليين، لكن هذا الجهد أثمر تقدماً متواضعاً على حد قوله.

وتعد هذه الاحتجاجات المستمرة اختباراً لجهود ترودو لإجراء مصالحة مع شعب «الأمم الأولى» من السكان الأصليين، وهو ما يقول إنه أولوية بالنسبة إليه.