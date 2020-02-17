"أرخص من PlayStation 4 pro".. تعرف على سعر بلاي ستيشن 5 PlayStation

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن سعر جهاز بلاي ستيشن 5 PlayStation سيكون أقل من سابقه بلاي ستيشن 4 برو playstation 4 pro.
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موقع تايمز نيوز ناو، أوضح أن جهاز بلاي ستيشن 5 PlayStation تم دعمه بوحدة معالجة مركزية جديدة "أيه إم دي زين 2" المدعومة بتقنية تتبع الأشعة وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد.
الموقع ذاته، أشار إلى أن سعر جهاز بلاي ستيشن 5 PlayStation سيتراوح ما بين 400 إلى 500 دولار أمريكي مقابل 510 دولار أمريكي بالنسبة لجهاز سابقه بلاي ستيشن 4 برو playstation 4 pro.
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ومن المتوقع أن تدعم منصة "بلاي ستيشن 5" التشغيل بدقة تصل إلى 8كي، بالإضافة إلى تقنية التشغيل "بلوراي".المزيد:
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