شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسقط طائرة مسيرة فى محيط مصفاة حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت وحدة من الجيش السورى، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة "بدون طيار" فى محيط مصفاة حمص، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات الجيش تمكنت بعد الرصد والمتابعة من إسقاط طائرة مسيرة محملة بذخائر فى محيط مصفاة حمص، كان الإرهابيون يحاولون عبرها استهداف المصفاة.

وأحبطت وحدة من الجيش، يوم أمس الأحد، محاولة اعتداء إرهابية عبر 5 طائرات مسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، قد أعلنت منذ وقت قليل، عن تحرير عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى.

Advertisements

وذكرت القيادة العامة للجيش السورى، فى بيان لها اليوم "أنه بخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع أبطال الجيش العربى السورى تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيرى من جذوره والقضاء على القتلة المسلحين الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا فى المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية لعرقلة تقدم الجيش وتأخير القضاء على تلك التنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أشارت القيادة العامة للجيش، فى بيانها إلى "تمكن بواسل جيشنا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسى استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، ومنها بلدة الشيخ على والفوج 46 وأورم الكبرى وأورم الصغرى، وكفرناها وكفر داعل وكفر حمرة وبشنطرة وبابيص ومعارة الأرتيق وعويجل وحريتان وحيان وعندان وبيانون، والليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة، إضافة إلى فتح معبرى "ميزنار ومجيرز" فى الريف الغربى لحلب ومدينة سراقب، لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيرى الذى كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.