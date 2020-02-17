شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إجازة الأعياد الوطنية 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، تعميماً اليوم الاثنين، بشأن عطلة الأعياد الوطنية المصادفة لتاريخ يومى 25 و26 فبراير2020، وأعلن الديوان، أن يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 فبراير 2020 سيكونان يومى عطلة رسمية فى جميع الهيئات والجهات الحكومية، ويوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 لوقوعه بين عطلتين.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية، أوضح الديوان، أن العمل الرسمى، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020.

و على صعيد أخر، كشفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، عن كون القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين، لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، خلال شهر فبراير الجارى، وقال مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية رائد الطاهر- فى تصريح صحفى- إن حركة المسافرين خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية من 20 إلى 29 فبراير الجارى تبلغ نحو 500 ألف راكب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة؛ لتسهيل حركة المسافرين فى مطار الكويت الدولى بمبانيه الأربعة.

وأوضح الطاهر أن إجمالى عدد الرحلات بمطار الكويت الدولى سيبلغ 3681 رحلة، منها 1841 مغادرة على متنها قرابة 258 ألف مسافر، فيما يبلغ عدد الرحلات القادمة 1840 رحلة على متنها 241 ألف مسافر، مشيرا إلى أن القاهرة ودبى والسعودية استحوذت على أكثر الوجهات سفرا.

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وأضاف أن مبنى المطار (t1) سيستقبل 49% من حركة المسافرين القادمين والمغادرين، فيما تبلغ نسبة حركة المسافرين فى مبنى (t4)

32%، تلاه مبنى (t5) بنسبة 15%، فيما بلغت 4% فى مبنى (t3).

وأكد مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أن الإدارة اعتمدت خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين فى المطار؛ حيث سيتم مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات، وفى منطقة الترانزيت، وصالات المغادرة والقادمين.

وأغسطس الماضى، قال المدير العام الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية يوسف الفوزان، إن القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.