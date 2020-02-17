شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العراقية: لدينا قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز مكافحة الإرهاب فى الجيش العراقى، اليوم الاثنين، عن امتلاكه قاعدة بيانات كاملة لبقايا عناصر داعش الإرهابية، وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة عراق) - إن المعطيات التي حصلوا عليها يمكن أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولى.

وأضاف أن استراتيجية ورؤية جهاز مكافحة الإرهاب بملاحقة بقايا داعش الإرهابي تأتي في كيفية الاستفادة من جهد الوزارات والأجهزة الأخرى في نشر ثقافة الوعي للوقاية من الجريمة الإرهابية.

وتابع "الجهاز لديه قاعدة بيانات كبيرة عن الإرهابيين المتواجدين في العراق"، لافتا إلى أن "قاعدة البيانات أصبحت مصدرا تستفاد منه الأجهزة الأمنية الأخرى في المحيطين الإقليمي والدولي".

وشدد النعمان على أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات نوعية في استهداف مخابيء العصابات الإرهابية وملاحقتهم.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي السبت الماضي، عن أن قواته قتلت 10 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية إنزال جوي في منطقة حمرين بمحافظة ديالي شرقي البلاد.

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وحقق العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وقالت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن عناصر الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقتي حي الشفاء والعمل الشعبي في حمام العليل ب‍الموصل.

وأوضحت أن المعتقلين من العناصر التي شاركت بالقتال ضد القوات الأمنية العراقية وقدمت معلومات عن القطاعات الأمنية والمتعاونين معها.