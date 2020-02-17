شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة السادسة لمهرجان الصقور بالسعودية بمشاركة 1000 صقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عروض الصقارة والصقارين شرق طريف، قبل بدء فعاليات مسابقة مهرجان طريف للصقور، والمقام بتنظيم من إمارة الحدود الشمالية، والتى تنطلق، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من مالكى الصقور من داخل المملكة ودول الخليج الذين سيدخلون المسابقة بأكثر من 1000 طائر من مختلف الفئات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على مهرجان الصقور - حسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية - "أن المهرجان بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسية وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبى".



مهرجان الصقور فى السعودية

وستضم الفعاليات المصاحبة، منصة عزف العود، والبيانو، والرسم التشكيلى، ومعرض الفن والصقر، إضافة إلى استخدام تقنية الواقع الافتراضى، ومعارض شركات مستلزمات الصقور والرحلات، كما ستضم أجنحة من المهرجان، العيادة الطبية البيطرية، ومحمية طائر الحبارى، ومحمية الأرانب البرية، ومحمية طائر القطا، ومحمية طائر الكروان، ومنطقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والفود ترك، ومنطقة الجلسات الخارجية، ومنطقة الجهات الحكومية واستديو الصقر.

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تجهيزات مهرجان الصقور فى الطريف بالسعودية



قاعة مهرجان الصقور فى السعودية

أما المشاركات التى ستكون خلال المهرجان، فستضم المشاركين فى مسابقة الملواح، وهى عبارة عن 10 أشواط، و1000 صقر مشارك فى مختلف الفئات، وفى مسابقة المزايين 50 صقراً، وسيتخلل المهرجان، أمسيات شعرية وجلسات فنية، يشارك فيها الراوى محمد الشرهان، أما الجوائز فستكون عبارة عن 14 سيارة، وجوائز مالية كبيرة متنوعة، كذلك سيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور فى منطقة الحدود الشمالية، ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها، ويضم 12 مركزًا للصقور من المملكة والخليج.



أمسيات شعرية فى مهرجان الصقور بالسعودية