العراق: خلو من تم اجلاؤهم من الصين من "كورونا"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلن مسؤول عراقي بوزارة الصحة الاثنين، خلو جميع الطلبة الذين تم إجلاؤهم من الصين قبل نحو أسبوعين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأجلت الحكومة العراقية قبل أسبوعين 58 مواطنا أغلبهم طلبة جامعات مع عوائلهم كانوا في مدينة ووهان الصينية (مصدر وباء كورونا)، ووضعتهم في الحجر الصحي بعد وصولهم إلى البلاد للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للأناضول، إن "جميع الطلبة الذين تم إجلاؤهم من الصين مؤخرا ووضعهم في الحجر الصحي، لم نعثر فيهم على حاملين لفيروس كورونا ولم يتم الاشتباه بحالات معينة".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70 ألفا و548 شخصا.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين.

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وأوضح البيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 105 شخصا.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسي وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.