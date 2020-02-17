إضراب مفاجئ يعرقل انتظام رحلات جوية في الجزائر

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

نفذ مضيفو رحلات طيران عاملون في شركة الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية)، الإثنين، إضرابا عن العمل غير معلن عنه، تسبب في اضطراب وتذبذب في عدد من الرحلات الداخلية والدولية.

جاء ذلك، وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ولفت البيان إلى أن حركة احتجاجية غير معلنة لأطقم الملاحة التجارية (المضيفون)، تسببت في اضطراب الرحلات الداخلية والدولية، دون تفاصيل عن عددها.

وحسب مصدر نقابي في "الجوية الجزائرية"، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحركة الاحتجاجية سببها عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ أكثر من عامين، تتعلق بمطالب مهنية واجتماعية بينها زيادة الأجور.

ووفق المصدر، فإن "الإدارة رفضت التحاور مع النقابة على أساس المطالب التي كانت قد تعهدت بتسويتها قبل ما يزيد عن عامين".

ومست الحركة الاحتجاجية مطار الجزائر العاصمة (هواري بومدين)، الأكبر والأهم في البلاد.

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ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب حركة احتجاجية مشابهة استمرت لساعات في اضطرابات وتأخير عدد من الرحلات الدولية والداخلية في عدة مطارات جزائرية.

وفي بيان منفصل، شهدت حركة الطيران الجوية اليوم في مطار (هواري بومدين) اضطرابات، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بسبب الضباب الكثيف.

وحسب البيان، فإن الضباب تسبب في تحويل عدد من الرحلات وتأخير انطلاق أخرى من مطار العاصمة.

وشهدت "الخطوط الجوية الجزائرية" في السنوات الأخيرة موجة احتجاجات عاملين، بسبب ما تسميه نقاباتهم "مطالب مهنية واجتماعية في مقدمتها زيادة الرواتب"، وتقول السلطات إنها أعدت مخططا لإصلاح الشركة سيطبق لاحقا.

وحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للجوية ىالجزائرية، بخوش علاش، فإن الوضع المالي لها لا يحتمل أية زيادات في رواتب الموظفين حاليا، مشيرا أن الإيرادات تساوي تقريبا نفقات الشركة.

وتستحوذ الخطوط الجزائرية على 95 بالمئة من حركة الملاحة الداخلية، إضافة إلى شركة طيران "الطاسيلي" الحكومية، المملوكة كليا لشركة المحروقات "سوناطراك".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.