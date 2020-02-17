الرياض تدعو برلين لإنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية

الرياض/الخليج 365

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الإثنين، برلين إلى إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية اطلعت عليها الخليج 365.

وقال الوزير السعودي إن الرياض "تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا".

وأضاف “نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيراً إلى الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي.

واتهم الفرحان إيران بـ "الوقوف وراء الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية".

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وأضاف أن "استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى السعودية، يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين".

وفي مارس/آذار 2018، اتفق طرفا الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على وقف تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن بصورة مباشرة ومنها السعودية.

ولم تتوقف بشكل فعلي صادرات السلاح الألماني إلى السعودية إلا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ومددت الحكومة الألمانية هذا الوقف مرتين، انتهت الأولى في سبتمبر/أيلول 2019، وتنتهي الثانية في مارس/آذار المقبل.

ورغم تمسك برلين بقرارها، إلا أن هذا القرار عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطوّرها ألمانيا بالاشتراك مع دول أوروبية أخرى.



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