هزة أرضية خفيفة تضرب غرب المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية شعر سكان بأحياء غرب المدينة المنوّرة، صباح اليوم، بهزة أرضية، كانت خفيفة جداً، فيما تلقت بعض الجهات المعنية بلاغات من قِبل المواطنين. من جهته , أفادت هيئة المساحة الجيولوجية بأن الهزة ضعيفة جدًّا ولله الحمد.

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