العقاري يدعم مستفيدي سكني المتقدمين على مبادرة دعم تجديد المساكن

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل صندوق التنمية العقارية تقديم الدعم للمواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” وذلك من خلال تقديم دعم يصل إلى 100 ألف ريال، للراغبين في شراء المساكن التي يزيد عمرها على 15 عاماً ضمن مبادرة تجديد المساكن، وهي إحدى المبادرات المتنوعة التي تخدم مستفيدي البرنامج، وتشمل: مبادرة دعم العسكريين، ومبادرة دعم المدنيين، ومبادرة دعم أرباح التمويل، وغيرها.

وأكّد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي؛ أن مبادرة تجديد المساكن تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممّن يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً، لافتاً إلى أن برنامج “سكني” حريص على تلبية رغبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان 2020.

وبيّن العصيمي؛ أن المبادرة تأتي تلبية لرغبة المستفيدين من السكن بالقرب من ذويهم، مما سيكون لها الأثر الاجتماعي في ترابط الأسر، كما أن هذه المبادرة ستسهم في تنمية الأحياء القائمة والمكتملة الخدمات في مدن المملكة، موضحاً أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيراً إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية.

وأضاف أن الشريحة المستهدفة من “دعم تجديد المساكن” مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يصل إلى 100 ألف ريال يتم صرفه من الدعم المستحق من أرباح القرض العقاري المدعوم لمَن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مبيّناً أنها تنطبق على ذوي الأعمار التي تقل عن 50 عاماً، على أن يكون المنتج وحدة سكنية عبارة عن فيلا أو تاون هاوس، شقة أو دوراً سكنياً، وألا يقل عمر تلك الوحدة السكنية عن 15 عاماً.

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وبيّن العصيمي؛ آلية استفادة المواطنين من دعم تجديد المساكن، قائلاً: “على المستفيد -بعد توقيع عقد التمويل العقاري- زيارة فروع الصندوق العقاري، أو الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق، وتقديم الطلب مرفقاً المستندات في النظام؛ تمهيداً لصرف الدفعة الأولى من مبلغ دعم أرباح الوحدة السكنية”، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية يحق للمستفيد طلب صرفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تسلُّم الدفعة الأولى بشرط إتمام أعمال التجديد الأولية للوحدة السكنية من الدفعة الأولى.

يُشار إلى أن الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري طبّقت على أنظمتها معايير مبادرة تجديد المساكن تزامناً مع انطلاقتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث إن المبادرة تنطبق على مَن قام بشراء وحدة سكنية جاهزة اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2019م.

يُذكر أن مبادرة دعم تجديد المساكن انطلقت في منتصف شهر أكتوبر 2019م، وتهدف إلى التسهيل على الأسر التي ترغب في شراء مساكن يزيد عمرها على 15 عاماً فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممّن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث إن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة جميع الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملُّك المواطن مسكنه الأول.

وكان صندوق التنمية العقارية، ومن خلال برنامج “سكني”، قد ابتكر عدداً من البرامج والممكنات إسهاماً منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهّل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونياً من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.