انت الان تتابع "زين" تدعم المُخترعين الكويتيين والعرب في المعرض الدولي للاختراعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصباح يتوسط الخرافي والخشتي في جناح زين بالمعرض

شاركت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بافتتاح الدورة الثانية عشر من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط تحت شعار "لقاء المستثمرين بالمخترعين"، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات المعرض الذي يقام في الفترة من 16 – 19 فبراير الجاري في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح قد شهد حضور ممثل سمو أمير البلاد معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول المُشاركة والمجتمع العلمي في الكويت.

وبينت زين أن دعمها المُستمر لهذه المبادرة المتميزة منذ نشأتها يأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسعى من خلالها كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي على تشجيع مختلف المبادرات والجهود العلمية بما يُسهم في دفع عجلة التنمية العلمية في الكويت وفي المنطقة العربية، خاصةً وأن نجاح المعرض الدولي للاختراعات على مر السنوات السابقة كان له الأثر الكبير في إبراز الجانب الحضاري لدولة الكويت في المحافل العلمية الإقليمية والدولية، وقد أثبت نفسه ليكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط والثاني على العالم بشهادة المنظّمات الدولية.

وأفادت الشركة أنها تسعى من خلال دعمها لهذه المبادرة إلى توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة، خاصةً وأن النسخة الـ 12 من المعرض ستشهد مُشاركة أكثر من 100 اختراعاً من 41 دولة مُختلفة، وستستعرض زين من خلال جناحها الخاص بالمعرض مجموعة من أحدث حلول وخدمات "زين أعمال" التي تُخصصها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لخدمة احتياجات المخترعين المشاركين.

Advertisements

ويُعد المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط – الذي ينظّمه النادي العلمي الكويتي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي - من أهم الأنشطة الدولية التي تقام على أرض الكويت بالتعاون مع معرض جنيف الدولي، حيث يهدف لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية ويوفر فرصة التقارب والتعاون بين المستثمرين والمخترعين وإيجاد مساحة تعاون بينهم، وقد شهد المعرض مشاركة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمخترعين على مدى دوراته الـ 11 الماضية.

ويحظى المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط باهتمام عربي وإقليمي ودولي، حيث يُسلّط الضوء على اختراعات وإبداعات الشباب العربي عموماً والشباب الكويتي خصوصاً، ويساهم في إبراز الجانب الحضاري لدولة الكويت ودورها الريادي في دعم وتشجيع المخترعين لخدمة البشرية، وهو يعد ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات بعد معرض جنيف الدولي حسب التصنيف العالمي.

وتتبنّى زين العديد من المبادرات والبرامج التي تشتمل على مجموعة من الفعاليات التعليمية والتدريبية المتنوعة التي ترتكز بمُجملها على تمكين الشباب وتلبية ميولهم واهتماماتهم، ودعم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصّصة التي تركز على تنمية المهارات الحياتيّة، والسمات القياديّة لدى الشباب وتبرز إبداعاتهم في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والرياضية المختلفة.

وأكّدت الشركة على مدى اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم يد العون للأجيال القادمة وفي مقدمتها المعرض الدولي للاختراعات، حيث لن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.