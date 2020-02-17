شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مخاطر استخدام الأطفال المفرط للتابلت والكمبيوتر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

مع التقدم التكنولوجي الهائل، أخذت الألعاب التقليدية في الاندثار واحدة تلو الأخرى، وحلّت مكانها الألعاب الإلكترونية التي يمارسها الأطفال على التابلت والكمبيوتر لأوقات طويلة.



الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ربما يعرّض الطفل لأضرار عديدة، لأن كثرة استخدام الكمبيوتر والتابلت تؤثِّر على صحة العين والمخ والصحة بشكل عام.

وفيما يلي مخاطر الإفراط في استخدام الأطفال أجهزة التابلت والكمبيوتر وكيفية التغلب عليها.

مخاطر إفراط الأطفال في استخدام التابلت والكمبيوتر:

ضعف النمو العقلي:

يؤدّي الإفراط في استخدام الأطفال للتابلت أو الكمبيوتر إلى تأخر النمو العقلي؛ ما ينتج عنه النسيان وتشتت الانتباه وضعف التركيز والخمول في وظائف الدماغ.

وهذا ما يؤثِّر بالطبع على انتباه الطفل فضلا على التأثير على المستوى الدراسي والتحصيل العلمي.

التأثير على العلاقات الاجتماعية للطفل:

زيادة استخدام التابلت والكمبيوتر تؤدي إلى فقد العلاقة الاجتماعية والترابط الأسري بين الطفل ووالديه والمحيطين به، ويصبح الطفل منطويا وغير قادر على الاتصال بالآخرين.

التأثير على صحة الطفل:

كثرة استخدام وسائل التكنولوجيا تؤثِّر على صحة الطفل بشكل سلبي؛ إذ تتسبب في التعرّض إلى الصداع وضعف البصر بشكل تدريجي نتيجة إجهاد العينين بصورة مستمرة والتعرّض إلى أشعة التابلت أو الكمبيوتر، فضلا على التأثير على عضلات اليدين نتيجة الثبات على وضعية واحدة لفترات طويلة، كما يؤدي إلى وهن العظام وخاصة العمود الفقري والظهر.

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التعرّض إلى زيادة الوزن:

جلوس الطفل على التابلت أو الكمبيوتر لفترات طويلة يؤدي إلى الزيادة الملحوظة في الوزن؛ ما قد يعرّض الطفل إلى الإصابة ببعض الأمراض ومنها السكري، إضافة إلى التعرّض إلى المخاطر القلبية، ولهذا يجب التقليل من استخدامها قدر الإمكان.

الإصابة بالسلوك العدواني:

تعد ألعاب القتال والعنف من الألعاب الرائجة بين الأطفال، ومع كثرة ممارسة هذه الألعاب يبدأ سلوك الطفل في الميل إلى العدوانية.

كيفية التغلّب على استخدام التابلت والكمبيوتر للأطفال:

يجب توجيه الأطفال إلى التعرّف على بعض الأنشطة الجديدة التي تساعدهم على الابتعاد عن استخدام التابلت لفترات طويلة.

ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة للطفل والتي بدورها تقلل من استخدام وسائل التكنولوجيا.

يجب تحديد وقت معين لاستخدام الطفل للتابلت أو الكمبيوتر وموعد انتهاء استخدامه.

على الآباء والأمهات التقليل من استخدامهم للهواتف الذكية أمام أبنائهم.

على أولياء الأمور مشاركة الأطفال في بعض الألعاب؛ ما يساعد على الاتصال الاجتماعي بهم.

حظر استخدام الهواتف الذكية والتابلت والكمبيوتر للأطفال في فترة ما قبل النوم مباشرة.