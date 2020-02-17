إلتون جون يوقف حفلة في أوكلاند بشكل مفاجئ بسبب التهاب رئوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف إلتون جون، حفلة موسيقية في نيوزيلندا بشكل مفاجئ، واعتذر من الحاضرين، موضحاً أنه يعاني التهاباً رئوياً. وجهد النجم البريطاني (72 عاماً) للغناء مساء الأحد، خلال عزفه على البيانو في الحفلة التي نظمت في استاد ماونت سمارت في أوكلاند، والتي كانت ضمن جولته العالمية.

وبعد خضوعه لفحص طبي، أدى أغنيتين إضافيتين، قبل أن يتوقف في منتصف الحفلة، قائلاً للجمهور بصوت أجش: «لا أستطيع الغناء، لقد فقدت صوتي. علي الذهاب، أنا آسف حقاً».

وأظهرت لقطات فيديو إلتون جون، في بذلة زرقاء داكنة واضعاً نظارتين كبيرتين، واقفاً إلى جانب البيانو بلا قوة، ليغادر بعدها المكان بمساعدة أعضاء فريقه، فيما هتفت الحشود لدعمه.

وكتب على حسابه في «تويتر»: «شخّصت إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق من اليوم، لكنني كنت مصمماً على تقديم أفضل عرض ممكن لكم».

ومن شأن هذا الالتهاب الرئوي أن يسبب التهابات خفيفة في الجهاز التنفسي. وكان إلتون جون في نيوزيلندا، في إطار جولته العالمية «فيرويل يلو بريك رود» التي بدأت عام 2018، ومن المقرر أن تنتهي أواخر هذا العام في لندن.

وتعتبر هذه الجولة التي تشمل مئات الحفلات حول العالم، الفرصة الأخيرة لرؤية جون قبل تقاعده. ومن المقرر أن يُحيي جون حفلتين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس، قبل السفر إلى أستراليا لتقديم سبع حفلات أخرى.

وقال المتعهد المسؤول عن الحفلات في أستراليا ونيوزيلندا «تشاج إنترنتيمنت»، إن النجم يستريح وإن الحفلات ستقام كما كان مخططاً له.