شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصيني قد يرجئ دورته السنوية بسبب فيروس كورونا المستجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها، إذ أعلنت وكالة الصين للأنباء الاثنين عن مناقشة المجلس الحاكم «مشروع قرار»، يتعلق بإرجاء المؤتمر الشعبي الوطني عشرة أيام، قبل الاجتماع المقرر في الخامس من آذار/مارس. ودائماً ما انعقدت الدورات السنوية للمؤتمر الشعبي الصيني في السنوات الـ35 الماضية في آذار/مارس.

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