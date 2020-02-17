«سونيك ذي هيدجهوغ» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفيلم الجديد «سونيك ذي هيدجهوغ»، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصداً 57 مليون دولار، بحسب إحصاءات شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. ومن المتوقع زيادة العائد إلى 68 مليون دولار بعد إضافة عائدات يوم الاثنين، ما يثبت تسجيل هذا الفيلم استثناء، إذ نادراً ما تتصدر الأفلام المستندة إلى ألعاب الفيديو شباك التذاكر.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم «بيردز أوف براي»، من إنتاج «وورنر براذرز»، وبطولة مارغو روبي الذي كان متصدراً الأسبوع الماضي. وجمع إيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع بلغت 17,1 مليون دولار. وحل في المركز الثالث الفيلم الجديد «فانتزي آيلاند»، من إنتاج «ديزني» حاصداً 12,4 مليون دولار. أما المرتبة الرابعة، فذهبت إلى الفيلم الجديد «ذي فوتوغراف»، من إنتاج شركة «يونيفرسل» بعائدات بلغت 12,3 مليون دولار. واحتل المركز الخامس فيلم «باد بويز فور لايف»، من بطولة ويل سيمث ومارتن لورنس وقد بلغت إيراداته 11,3 مليون دولار.