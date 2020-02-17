شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أمريكياً على متن «دايموند برنسيس» مصابون بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصاً بفيروس كورونا المستجد بين حوالي 300 راكب أمريكي وعائلاتهم تم إجلاؤهم عبر الطائرة من السفينة السياحية الخاضعة لحجر صحي في اليابان. وأوضحت الوزارة في بيان أن هؤلاء الأشخاص عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم. وكان الركاب الذين تم إجلاؤهم من على متن السفينة السياحية، يستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة حين تم إبلاغ مسؤولين أمريكيين بأن 14 منهم مصابون بالفيروس، فتم نقلهم بطريقة آمنة إلى منطقة متخصصة على متن طائرة الإجلاء لعزلهم بشكل يتوافق مع «البروتوكولات المرعية»، بحسب بيان الخارجية التي أضافت «خلال الرحلات، سيتواصل عزل هؤلاء الأشخاص عن الركاب الآخرين».
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