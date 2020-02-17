ثلاثة معارض للشارقة للفنون في مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها لربيع 2020، والذي يتضمن مجموعة من المعارض الفردية والجماعية وتضيء على تجارب مؤثرة في المشهد الفني المعاصر.

وينطلق البرنامج في 21 مارس/‏ آذار المقبل، متضمناً ثلاثة معارض رئيسية، هي: معرض الفنانة زارينا بهيمجي، من تقييم الشيخة حور القاسمي رئيس المؤسسة، والذي يقام في المباني الفنية في ساحة المريجة، ويضم عدداً من أعمال بهيمجي الإبداعية من أفلام وصور فوتوغرافية وأعمال تركيبية، أنتجتها على مدى ثلاثة عقود.

ويركز المعرض على أوائل استكشافات الفنانة حول أشكال المعرفة التي تنسلخ عن النظم المكرسة، إلى جانب دراستها اللاحقة للون والمكان والمشاعر الإنسانية والبداهة البشرية.

تخرج مشاريع بهيمجي إلى النور بعد أبحاث ورحلات ميدانية، وتمثل أفلامها وصورها الفوتوغرافية تكوينات من الضوء والظل والنسيج والصوت، لتثير من خلالها مجموعة من الأسئلة حول كيف نفهم أنفسنا في مختلف الفترات الزمنية؟ والأهم من ذلك، كيف نتناول ونعيد التفكير في زماننا أو الزمن الذي يتجاوز تجربتنا المباشرة؟

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كما يقام معرض الفنان طارق عطوي، من تقييم الشيخة حور القاسمي، في بيت السركال، بمناسبة مرور أكثر من عقد على تعاونه مع مؤسسة الشارقة للفنون، ويركز المعرض على الأشكال الموسيقية التجريبية والابتكارية، ويقدّم فرصاً للجمهور لمعرفة واستكشاف صناعة الآلات الموسيقية والتركيب والتعاون الموسيقي.

يمثل المعرض، الذي تم تطويره على مدار 11 عاماً، ذروة استكشاف الفنان المستمر لأساليب مختلفة في الاستماع والتأليف والأداء.

يتحدى عطوي الأساليب المكرسة للاستماع من خلال ابتكار أساليب لإدراك الصوت، واعتماد الآلات الموسيقية على مشروعه الجماعي «من الداخل»، الذي نشأ منذ سنوات خلال العمل مع مجتمع الصم، واستكشاف كيفية تأثير الصمم في طريقة فهم الأداء السليم، والمسافة بين العلامات، والآلات الموسيقية.

ويشمل البرنامج معرض «الفن في زمن القلق» من تقييم عمر خليف، مدير المقتنيات وقيّم أول في المؤسسة، ويشارك فيه أكثر من 30 فناناً يصورون تأثير التقنيات الحديثة والشبكات الرقمية في عالم اليوم، ويقدمون أكثر من 60 عملاً بين المنحوتات والمطبوعات والفيديو وأعمال الواقع الافتراضي والروبوتات والبرامج اللوغاريتمية.

يستحضر المعرض التدفق الهائل للمعلومات والتضليل والمشاعر السرية التي تغزو الحياة الإلكترونية والواقعية في عصر التقنية الرقمية، والتصرفات المنتشرة في عالم متحول جراء بزوغ التقنيات الرقمية من جهة، وإثارة التخمينات تجاه مستقبلنا من جهة ثانية.

يقدم المعرض خلاصة ما يزيد على عقد من الأبحاث التي أجراها خليف حول هذا الموضوع، وتأليفه وتحريره لسبعة كتب حول نفس الموضوع.