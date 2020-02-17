البواردي: المتغيرات تفرض التعـاون لضمــان الأمـن والسلامـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الجهة المنظمة للقمة العالمية لصناعة الطيران 2020 عن استضافة محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ليكون المتحدث الرئيسي في افتتاح فعاليات القمة التي ستنعقد خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس/ آذار 2020 في أبوظبي؛ حيث سيسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الدفاع في المنطقة.

وسيتناول البواردي دور الشراكات الاستراتيجية والتعاون؛ لضمان السلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية للقمة؛ وذلك في إطار انضمام «إيدج» مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الناشئة والمختصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، إلى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بصفة الشريك المضيف للقمة في دورتها الخامسة.

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وأكد البواردي أن منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، والعالم بشكل عام، يشهدان تغيرات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات، الأمر الذي يتطلب التعاون بشكل أكبر؛ لضمان الأمن والسلامة، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء الدوليين؛ لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال: «تشكّل القمة العالمية لصناعة الطيران منصة استراتيجية في قطاع الدفاع؛ لمناقشة التطورات مع أبرز الجهات المعنية في العالم، وستتيح الفرصة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، والحاجة الملحة إلى تطوير الإمكانات المحلية الفاعلة والمتقدمة».

وأضاف: «نؤمن أن العلاقات المشتركة والثنائية في هذا القطاع، تسهم بدور كبير في إرساء أسس الشراكات اللازمة لعالم أكثر سلامةً وأمناً في ظل دور قطاع صناعة الطيران في مستقبل الدفاع».

وتوفر دورة 2020 من القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تقام تحت عنوان: «الرؤى والاندماج»، منصةً تتيح للإمارات إبراز استراتيجية العمل التي ستتبعها مع الشركاء الدوليين؛ لتعزيز القدرات المحلية وتطويرها، وفرصةً مثالية لمشاركة أفضل السبل المتاحة؛ لبناء المهارات التكنولوجية الوطنية، وتوظيف الحلول المتطورة؛ لتحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة.