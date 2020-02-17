طريقتان لحماية بياناتك الشخصية.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

في المرة الأولى التي يفتح فيها مستخدمو هواتف آيفون iphone أي تطبيق جديد على هواتفهم تشترط تلك التطبيقات الوصول إلى معلومات شخصية مختلفة لحاملي هواتف Apple الذكية مثل الصور والملفات المختلفة التي تُشكل البيانات الشخصية للمستخدم.



لذلك نستعرض في التقرير التالي وبحسب موقع cnet.com أهم الطرق التي يحافظ بها مستخدمو هواتف آيفون iphone على خصوصياتهم حتى بعد منح التطبيقات موافقتهم للولوج إلى بياناتهم الشخصية.

1- استخدام اختيار الخصوصية

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بعد فتح قائمة إعدادات هاتف آيفون iphone يتم البحث عن اختيار الخصوصية Privacy من القائمة لتنبثق بذلك بعد النقر على الكلمة قائمة بالمميزات والمعلومات الموجودة على الهاتف التي تطلب التطبيقات مختلفة الإذن للولوج إليها مثل الموقع أو ملفات الصور والفيديو أو جهات الاتصال بالإضافة إلى الكاميرا والميكروفون.

وعلى سبيل المثال في حالة الضغط على اختيار الصور أو الكاميرا أو خدمة تحديد الموقع location services ستظهر قائمة بالتطبيقات التي تتطلب الولوج إلى تحديد موقع المستخدم ليتم اختيار مالك الهاتف تحديد التطبيقات التي سيُسمح لها بتحديد الموقع بحسب رغبته.

2- التحقق من التطبيقات

لأن فتح قائمة الإعدادات settings والنقر على قائمة الخصوصية Privacy لتظهر بعد ذلك قائمة منبثقة تحتوي على عدة اختيارات كالموقع أو ملفات الصور والفيديو أو جهات الاتصال بالإضافة إلى الكاميرا والميكروفون ومراجعة أذونات التطبيقات المختلفة لكل اختيار من السابق ذكرها يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد؛ تظهر طريقة أخرى لحفاظ حاملي هواتف آيفون iphone على بياناتهم الشخصية وذلك من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات settings لتظهر بعد ذلك قائمة تضم جميع التطبيقات التي يحتوي عليها هاتف آيفون iphone وليكن تطبيق فيسبوك Facebook على سبيل المثال.

وبعد النقر على أيقونة تطبيق فيسبوك Facebook سوف تظهر للمستخدم جميع الأذونات التي يطلبها التطبيق سواء كانت تحديد الموقع أو الولوج إلى الصور وملفات الفيديو أو غير ذلك ليقوم المستخدم وبحسب رغبته الشخصية بإلغاء تلك الأذونات وفق احتياجاته الخاصة.