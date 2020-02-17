ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف طقم الأسنان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن عدم تنظيف طقم الأسنان بانتظام لا يؤدي إلى تلفه فقط، بل يمكن أيضاً أن تتراكم به الجراثيم، ومن ثم تنتقل عبر الحلق إلى بقية أعضاء الجسم.



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لذا شددت المجلة المعنية بصحة كبار السن على ضرورة تنظيف طقم الأسنان بانتظام، وذلك بشطفه تحت ماء جار بعد كل وجبة، وتنظيفه بمعدل مرتين يوميا بواسطة فرشاة مخصصة لطقم الأسنان ومعجون أسنان مخصص لطقم الأسنان، كما يمكن تنظيفه بواسطة جهاز يعمل بالموجات فوق الصوتية.

وقبل الذهاب إلى الفراش ينبغي وضع طقم الأسنان في حمام ماء مع إذابة قرص تنظيف فيه، وذلك لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم تجفيف طقم الأسنان والاحتفاظ به جافاً طوال الليل.