طرق تخلصك من كهرباء الملابس الساكنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعاني الفتيات أكثر من الشباب من مشكلة لدغة الكهرباء الساكنة عند ارتداء قطع ملابس يدخل في تكوينها ألياف صناعية, لذلك اليكم عددا من النصائح التي ستساعدك على التخلص من كهرباء الملابس الساكنة تحديد للجنس الناعم.



١- شماعة معدنية

قومي بتعليق قطع الملابس التي تقوم بفرقعة بسيطة عند ارتدائها أو خلعها على شماعة معدنية، فهذه الشماعة سوف تمتص الشحنات الموجودة بالملابس.

٢- دبوس معدني

يمكنك وضع دبوس معدني صغير مغلق في أحد جوانب قطع الملابس بشكل مخفي، حتى لا يستطيع أحد أن يراه. الأشياء المعدنية تمنع حدوث خلل الشحنات التي تسبب الكهرباء الساكنة في الملابس.

٣- سبراي الشعر

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قومي برش سبراي الشعر على الملابس التي تشعرين بكهرباء عند لمسها بالأخص الأماكن التي تشعرين فيها أكثر بهذه الكهرباء. راعي أن تقومي برش سبراي الشعر عن بعد حتى لا يترك أثرا على الملابس.

٤- ترطيب الجسم

قبل ارتداء الملابس التي تسكن فيها الشحنات الكهربائية، قومي بوضع كريم مرطب على جسمك وفي الأماكن التي تلتصق بها الملابس. بهذه الطريقة البسيطة ستتخلصين من لدغات الكهرباء الساكنة بالملابس.

٥- كربونات الصوديوم

ضعي ربع كوب من كربونات الصوديوم مع الغسيل قبل بدء دورة الغسالة، فكربونات الصوديوم تعمل بمثابة عازل عن تكون الشحنات السالبة أو الموجبة، مما يمكنها من منع وجود الشحنات الكهربائية الساكنة على الملابس.

٦- الخل الأبيض

ضعي ربع كوب من الخل الأبيض على الملابس أثناء دورة الشطف، وستندهشين من النتيجة التي سوف يقوم بها الخل الأبيض في التخلص من الكهرباء الساكنة بالملابس.