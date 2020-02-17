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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب مخاطر في السلامة.. تسلا تستدعي آلاف السيارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب في الصناعة قد تعرض الركاب للخطر.
وقالت هيئة تنظيم السوق في الصين إن الشركة الأمريكية ستستدعي ما مجموعه 3183 سيارة من طراز "موديل إكس" في الصين بسبب وجود مخاطر في السلامة.
وبحسب بيان صدر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة تنظيم السوق في الصين، فإن الاستدعاء الذي قدمت طلبه شركة بكين لمبيعات سيارات "تسلا" سيبدأ يوم 7 يونيو/حزيران المقبل.
ويشمل الاستدعاء جزءا من السيارات "موديل إكس" المستوردة التي صنعت خلال الفترة ما بين 15 أبريل/نيسان 2016 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وأوضح البيان أن العيوب تتركز في براغي تثبيت محركات التوجيه في صندوق التروس، والتي قد تتكسر أو تتآكل عند تعرضها لبيئة الطريق.
وتابعت: "قد يتسبب هذا العيب في فقدان السيارات للقوة المساعدة في التوجيه ويزيد مخاطر السلامة".
وقالت الشركة إنها ستبدل الأجزاء المعيبة مجانا.
يذكر أن تسلا عرضت يوم الجمعة الماضي أسهما عامة بقيمة ملياري دولار تقريبا للبيع، بهدف الاستفادة من ارتفاع سعر سهمها في البورصة، وذلك بعد أسبوعين فقط من إعلان رئيسها التنفيذي ومؤسسها إيلون ماسك عدم حاجة الشركة لزيادة رأسمالها.
وكان المحللون في وحدة بلومبرج إنتيليجنس للتحليلات الاقتصادية قد ذكروا أنهم يتوقعون استمرار خسائر شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية خلال العام الحالي بسبب حاجتها الشديدة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على نموها، في حين كان أغلب المستثمرين يتوقون أن تبدأ الشركة تحقيق أرباح اعتبارا من العام الحالي.
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