الجيش اليمني: مقتل 18 مسلحا حوثيا أثناء محاولة تسلل‎

شكري حسين / الخليج 365- محاولة التسلل كانت تستهدف مواقع سيطرة الجيش اليمني شمالي البلاد وفق مصدر عسكري

- لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن ما أورده الجيش اليمني



أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 18 مسلحا من جماعة "الحوثي" أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع سيطرة الجيش بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري، لم تسمه، إن "قوات الجيش الوطني قتلت 18 مسلحا من جماعة الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال الجرشب بمحافظة الجوف".

وأضافت أن "عددا من عناصر الحوثيين أصيبوا أثناء محاولة التسلل"، دون تفاصيل.

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، بشأن ذلك التسلل في المحافظة التي شهدت، الجمعة، تحطم مقاتلة سعودية قالت جماعة الحوثي إنها أسقطتها.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.