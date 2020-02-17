تركيا.. لاجئ سوري يلجأ للرسم لنسيان آلام مرضه

هطاي/الخليج 365

دأب اللاجئ السوري في تركيا، أحمد سلّوم، على ممارسة فن الرسم، في خطوة للتخفيف من آلام مرض السرطان الذي أصاب معدته، وأجبره على ترك 6 من أولاده في سوريا، واللجوء إلى تركيا.

سلّوم البالغ من العمر 50 عاماً، اضطر للجوء من مدينته حماة، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، قبل عامين من الآن، بسبب الحرب الدائرة في بلاده.

وعقب لجوئه إلى تركيا، حرص السوري سلّوم على ممارسة فن الرسم.

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وفي حديثه للأناضول، قال أحمد سلّوم، إنه حرص في بداية الأزمة على البقاء في سوريا مع زوجته وأولاده، رافضاً الخروج منها رغم الحرب والمعاناة.

وأضاف أنه اضطر في البداية للنزوح من مدينته عقب تعرض منزله للاستهداف، ليعيش في مخيم قريب من الحدود التركية السورية.

وأوضح أنه لجأ لاحقاً إلى تركيا طلباً للشفاء، بعد أن أصيب بمرض السرطان في معدته، ليبدأ بذلك مشواره في الشوق والحنين لبلاده وأولاده الذين تركهم في سوريا.

وأشار إلى أنه يجد التسلية في حياة اللجوء، بممارسة فن الرسم، في خطوة علّها تنسيه المآسي التي عاشها في بلاده خلال الحرب، ومرضه، وتتغلّب على شوقه لأسرته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.