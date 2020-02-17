مسؤول يمني: لا ” انتصارات” للحوثيين في الجوف والمعارك في نطاق ”صنعاء”

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

قال محافظ الجوف اليمنية، أمين العكيمي، الإثنين، إن القوات الحكومية تحقق انتصارات، على جماعة الحوثي في المحافظة.. نافيا ما يتردد عن عناصرها من تحقيق تقدم عسكري ملحوظ.

تصريحات المحافظ نشرها موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني، وتحدث فيها أن معركة الجيش في نطاق محافظة صنعاء، ويخوض معاركا مع مسلحي جماعة الحوثي في السلسلة الجبلية جنوب غرب مديرية الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة إداريا للعاصمة.

وتشهد الجوف (شمال صنعاء) منذ أسابيع، معاركا عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، تتركز في مديريات الغيل، والمتون، وخب الشغف، في ظل حديث للطرفين عن تحقيق انتصارات.

Advertisements

وفي سياق متصل أفاد مصدر عسكري يمني، الأحد، بسقوط 18 قتيلا من مسلحي الحوثي في المعارك الدائرة بالجوف.

وذكرت وكالة سبأ (حكومية) عن المصدر ذاته، إن الجيش أحبط محاولة تسلل للحوثيين في سلسة جبال جرشب (جنوب مديرية الغيل)، وأسفرت المواجهات عن سقوط 18 قتيلا، دون أن يذكر خسائر قوات الجيش.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي نفذ غارات قال إنها "دقيقة ومباشرة" استهدفت تجمعات للمليشيات ( مسلحي الحوثي ،ومخزن سلاح ،إضافة إلى آليات عسكرية، في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاءالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.