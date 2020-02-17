القبض على شابين ظهرا بفيديو وهما يتناولان الحشيش داخل مركبة

صحيفة الخليج الالكترونية ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة، القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يتعاطان مادة الحشيش المخدر داخل مركبة. وتعمد الشابان تعاطي الحشيش المخدر داخل المركبة، مع تصوير دوريتين أمنيتين كانتا متوقفتين بجوار أحد المجمعات التجارية، وذلك وفقاً لـ “عكاظ”.

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