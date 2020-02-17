وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وظائف للخريجين والخريجات الجامعيين، 19 وظيفة، منها 10 للنساء. وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الدخول عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية من هنـــــا . وأوضحت الوزارة بأن الوظائف المطروحة في التخصصات التالية: الذكاء الاصطناعي، إدارة العمليات والجودة، القانون، إدارة سلسلة الإمدادات، إدارة المشاريع، إدارة هندسية، إحصاء، سكرتارية تنفيذية، نظم معلومات، علوم سياسية، لغات «تركي –بنجابي».

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