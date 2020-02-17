4 أشخاص يخطفون آسيوياً ويقتلونه في الإمارات لهذا السبب

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

أقدم 4 آسيويين في الإمارات على قتل شخص آخر من من جنسيتهم، بعد أن خططوا لخطفه بسبب خلافات شخصية.

وفي التفاصيل، التي نشرها موقع الامارات اليوم، نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها أربعة آسيويين بتهمة قتل آخر من جنسيتهم، إذ أقدموا على خطفه، وضربه بقطع حديدية، وطعنه بسكين، حتى فارق الحياة، بسبب خلافات شخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بوجود شخص مقتول بإحدى المناطق الصناعية بالشارقة، فتحركت الفرق الأمنية والجنائية المختصة إلى موقع الحادثة، وتبين وجود آثار طعن بالجثة.

وبعد التحقيقات الأولية وجمع الأدلة تم ضبط المتهمين المتورطين في الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.

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وواجهت المحكمة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة إليهم بالاشتراك بخطف المجني عليه وقتله عمداً، فاعترف الأول بضرب المجني عليه بقطعة حديدية على قدمه ويده، ولكنه لم يطعنه أو يقصد قتله، لافتاً إلى جميع المتهمين كانوا محل الواقعة ومعه، مشيراً إلى أن المتهم الرابع هو من كان يحمل سكيناً، ولكنه لا يعرف إن كان قد طعن المجني عليه بها أم لا.

وأنكر المتهم الرابع التهمة، وقال إن السكين كانت في السيارة الخاصة به، ولم يطعن المجني عليه بها، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث الاشتراك في الجريمة، وقالا إنهما كانا في مكان الواقعة، لكنهما لم يشتركا بضرب أو طعن المجني عليه، ولم يشاهدا من طعن المجني عليه، لأنهما كانا في الخلف.

بدورها، طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثاني من مارس لاستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، وتزويد المحكمة بأوراق المجني عليه لمعرفة أولياء الدم.

