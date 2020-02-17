مع تفشي كورونا.. "روبوتات" بدلًا من الموظفين لتوصيل الطرود في الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

القاهرة- وكالات:

أطلقت شركة "سونينج" الصينية الرائدة لتجارة التجزئة، خدمات روبوتات لتوصيل الطرود بدل موظفي التوصيل، في مدينة نانجينج حاضرة مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد" كوفيد 19"، حسبما أفاد التليفزيون الصيني الرسمي، الأحد.

ياتي ذلك فيما اتخذت عدة مجتمعات سكنية في نانجينج أكثر تدابير صرامة بما في ذلك عدم السماح بدخول موظفي التسليم، ولذلك يتم استخدام الروبوتات بعد التطهير المتكرر لإكمال مرحلة التسليم النهائي من الباب إلى الباب بعد وصول موظف التسليم إلى مجتمع سكني.

ووفقا لسونينج، يبلغ طول الروبوت 1.25 مترًا ولديه قدرة تحميل قصوى تبلغ 145 لترا، وبإمكانه العمل لمدة تصل إلى عشر ساعات، حيث يتمكن من رسم طرق التسليم وتجنب العقبات وأخذ المصاعد والعودة إلى الشحن عندما تكون طاقة البطارية غير كافية، مع دقة تحديد للمواقع بأقل من 50 ملليمترا.

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وقالت الشركة الصينية إنه باستخدام تقنيات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من السهل التحكم بالروبوت الذي يتم تطهيره بعد كل عملية تسليم.

ووفق آخر إحصاءات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ارتفع عدد وفيات كورونا في أنحاء الصين إلى 1665 شخصا بنهاية السبت، وذلك بزيادة 142 حالة عن السابق، مع تسجيل 5 وفيات خارج بر الصين الرئيسي في كل من الفلبين وهونج كونج واليابان وفرنسا وتايوان على التوالي.

وتم تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة على مستوى 29 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين.