الاتحاد الأفريقي يستعد لـ"كورونا" بتأهيل الطواقم الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الاتحاد الأفريقي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة، من خلال توفير التدريبات للطواقم الطبية.



يأتي ذلك بعدما أكدت مصر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المتحور، الجمعة، وهي أول إصابة بالفيروس في أفريقيا.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز، في بيان السبت: "توقعنا أن يؤثر تفشي فيروس كورونا على أفريقيا".

وأضاف أن المركز عمل مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع الماضية؛ للاستثمار في إجراءات الاستعداد ومواجهة الفيروس.

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ودرب المركز، الأسبوع الماضي، أفراد طواقم طبية من عدة دول في السنغال، كما وفر معدات اختبار لـ16 معملا أفريقيا، بينها في مصر.

ومن المقرر أن يدرب المركز هذا الأسبوع 40 مشاركا من 9 دول؛ لتعزيز أساليب الرصد والتقصي عند نقاط الدخول.

وأوضح نكينجاسونج أن شركتي الخطوط الجوية الكينية والجنوب أفريقية سوف تشاركان في التدريب، الذي يجري في نيروبي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقضى فيروس كورونا المستجد على نحو 1669 شخصا حتى الآن، وأصاب 69 ألفا و264 آخرين، معظمهم من الصين التي انتقل منها المرض الغامض لأكثر من 30 بلدا ومنطقة.