سامسونج تعتزم استئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن تحصل شركة سامسونج إلكترونيكس على الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات في مدينة تيانجين الصناعية الصينية هذا الأسبوع.



وأفادت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي"، نقلا عن مصادر بالصناعة لم تكشف عن هويتها، بأن هناك توقعات باستئناف تشعيل المصنع في 19 فبراير/شباط الجاري أو قبل ذلك.

يشار إلى أن معظم المصانع الكورية الجنوبية في الصين، بما في ذلك مصنع سامسونج للأجهزة المنزلية في مدينة سوجو، استأنفت أعمالها في العاشر من الشهر الجاري، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

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وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية اليوم الإثنين، وفاة 100 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل بحلول نهاية 16 فبراير/شباط الجاري.

وقالت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي أن عدد الوفيات اليومي تراجع عن اليوم السابق والذي سجل وفاة 139 شخصا، ما يرفع عدد حالات الوفاة في المقاطعة وحدها إلى 1696 شخصا.

وأضافت أن المقاطعة، مركز تفشي المرض، شهدت أيضا إصابة 1933 حالة جديدة، مؤكدة بالفيروس خلال اليوم الماضي فقط، وبذلك يصل العدد الإجمالي منذ بداية تفشي المرض إلى أكثر من 58 ألف حالة داخل هوبي.

وسجلت الغالبية العظمى من هذه الحالات في مدينة ووهان والتي شهدت إصابة 41 ألف شخص.

وقالت اللجنة إن أكثر من 40 ألف شخص لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 1773 حالتهم حرجة وأكثر من 8 آلاف حالتهم خطيرة.