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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أنستقرام" يتيح اختبار خاصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
بدأ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام" اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم الوصول إلى أحدث الفيديوهات والصور التي بثها الأشخاص الذين يتابعهم حتى لو لم يتمكن من متابعة ذلك في وقت البث.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خيار "آخر المشاركات" ستظهر في صورة نافذة تلقائية فوق نافذة المشاركات الرئيسية وتنقل المستخدم إلى مساحة خاصة تعرض أحدث المحتويات التي بثها المستخدمون الذين يتابعهم.
في الوقت نفسه، فإن هذا الخيار لا يشبه خيار "الأحدث" الذي يعكس الترتيب الزمني للمشاركات المعروضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي يمتلك موقع "أنستقرام".
وسيتيح الخيار الجديد في حال إطلاقه مساعدة مستخدمي "أنستقرام" الذين يريدون التأكد من أنه لم تتفهم أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها.
وكانت جين مانشون وونج، المدونة التكنولوجية والخبيرة في الهندسة العكسية، هي التي اكتشفت وجود الشفرة التجريبية الخاصة بالخيار الجديد على موقع "أنستقرام".
وقد تمكنت وونج من تصوير شاشة الموقع التجريبية وعليها شفرة الخاصية الجديدة على نسخة تطبيق "أنستقرام" التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد للأجهزة الذكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.