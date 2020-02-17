شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لمنع نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تشتد نزلات البرد خلال فصل الشتاء بشكل كبير، لذا لا بد من الوقاية واتخاذ المحاذير اللازمة، وهذا لأن نزلات البرد والإنفلونزا تتسببان في الألم وعدم القدرة على العمل بالشكل المطلوب.



وفي التقرير التالي نتعرف على نصائح مهمة للوقاية من الإنفلونزا بالشتاء، وكيفية الوقاية من نزلات البرد للأطفال:

نصائح لمنع نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء:

تناول الماء بكميات مناسبة، حيث إن الماء يساعد على التقليل من المخاط بالأنف والعمل على تجفيفه بسهولة.

النوم بشكل كافٍ خلال فترة الليل، مما يساعد على راحة الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام مما يساعد على عمل الدورة الدموية بشكل سليم، وهذا بدوره يقي من البرد والإنفلونزا.

تناول الطعام الصحي المتوازن والذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم، ومن أفضل الأطعمة الخضراوات والفواكه التي تحتوي على "فيتامين سي".

عدم التواجد في الأماكن المزدحمة والتي تساعد على انتشار العدوى.

الحرص على غسيل اليدين بشكل جيد.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي يتواجد بها مدخنون.

الحرص على تناول مكملات (فيتامين سي) والتي تساعد على التقليل من فرص الإصابة بالبرد.

التدفئة الجيدة والابتعاد عن الأماكن الرطبة والباردة.

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استخدام المناديل حرصاً على عدم انتقال الرذاذ الذي يحتوي على الفيروسات إلى الأشخاص المحيطين.

اللجوء إلى غرغرة الماء المالح عند وجود التهابات بالحلق المصاحبة لنزلات البرد.

تناول المشروبات العشبية الدافئة، والتي تساعد على التقليل من أعراض الإنفلونزا.

أعشاب للوقاية من نزلات البرد:

الريحان لوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا

يعتبر الريحان من الأعشاب الهامة التي تساعد على التخفيف من نزلات البرد وتنقية الشعب الهوائية، بالإضافة إلى التقليل من التهابات الحلق، وعليك بغلي أوراق الريحان وتناولها مرتين خلال اليوم.

الزنجبيل للوقاية من البرد

يحتوي الزنجبيل على المواد المضادة للأكسدة ومضادات الالتهابات والفيروسات، والتي تساعد على علاج نزلات البرد بشكل فعال والتخلص من السعال والتهابات الحلق، ويمكنك غلي الزنجبيل وإضافة إليه قطرات من الليمون والعسل، وتناوله يومياً.

الكركم

الكركم للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا

يحتوي الكركم على الخصائص المطهرة والمضادة للالتهابات والتي لها دور في القضاء على نزلات البرد والإنفلونزا، وهذا لأنه يحتوي على مركب الكركمين، والذي يساعد على القضاء على الفيروسات المسببة للبرد والسعال، ويمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة من الكركم وتناوله يومياً.