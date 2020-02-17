متصفح سفاري يتيح لمستخدميه حماية عالية لخصوصياتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يتيح متصفح سفاري لمستخدميه حماية عالية لخصوصياتهم، بالإضافة لتأمين بياناتهم والمعلومات الموجودة على أجهزة ماك وكل الأجهزة المحمولة التابعة لشركة آبل، ولكنه يجب أولا تفعيل هذه الميزة قبل استخدامه.



ويمتلك المتصفح ميزة تُسمى (مانع التعقب الذكي) Intelligent Tracking Prevention، والتي تستخدم التعلم الآلي لتحديد مواقع الويب التي يمكنها أن تتعقبك عبر الإنترنت، وتحظر وتحذف متتبعات المواقع الخارجية التي لم تقم بزيارتها خلال آخر 30 يومًا، بحسب بوابة aitnews.

وإذا كنت تزور هذه المواقع بشكل متكرر، فسيسمح المتصفح لها بإضافة ملفات تعريف ارتباط لمدة 24 ساعة، ومن ثم يتم تقسيمها بحيث يتعذر عليها تتبعك مرة أخرى عبر الويب، ولكن يمكنها الاحتفاظ ببيانات تسجيل الدخول، وإذا لم تقم بزيارة هذه المواقع مرة أخرى لمدة 30 يومًا، فسيقوم سفاري بحذفها.

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وغالبًا ما تكون هذه الميزة مُفعّلة بشكل تلقائي، ولكن يمكنك التأكد من تفعيلها باتباع عدة خطوات.

في البداية تفتح متصفح سفاري وتضغط على التفضيلات، اختر تبويب الخصوصية واضغط على خيار (منع التتبع عبر المواقع) لتفعيلها، وإذا كنت ترغب في حظر جميع ملفات تعريف الارتباط، اضغط على خيار (حظر جميع ملفات تعريف الارتباط).

وإذا كنت تستخدم سفاري لتصفح مواقع خاصة أو إدخال بيانات حساسة، يمكنك تفعيل وضع التصفح الخاص "Private Browsing"، من قائمة ملف، ولن تُخزَّن أي بيانات تصفح للمواقع التي تزورها، كما ستتوقف ميزة الملء التلقائي، وكذلك تخزين علامات التبويب داخل النافذة في iCloud، بالإضافة إلى حذف ملفات تعريف الارتباط عند إغلاق النافذة.

وتعد "آبل" من أكثر الشركات حرصا على الحفاظ على خصوصية وحماية مستخدميها من تهديدات الإنترنت بإصدارها تحديثات وتصحيحات أمنية دورية، وتُصدِر تصحيحات الأمان في شكل تحديثات لنظام التشغيل" MacOS"، لذا كلما طُلب منك تثبيت التحديث، قم بذلك فورًا.