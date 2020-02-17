إيفانكا ترامب تشيد بإنجازات 5 دول عربية في تحسين وضع المرأة

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

تطرقت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقتها أثناء منتدى دولي منعقد في الإمارات إلى الإنجازات التي حققتها خمس دول عربية في تحسين وضع المرأة.

وأعربت في كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في دبي، عن رغبتها في تهنئة تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من "إصلاحات مهمة" في هذا المجال.

وأشارت بالدرجة الأولى إلى دور السعودية التي "غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية".

ثم أشادت بتمرير البحرين تشريعا خاصا بمنع التمييز في أماكن العمل، لافتة إلى أن المملكة الأردنية في الوقت نفسه ألغت القيود القانونية التي كانت تمنع النساء من العمل ليلا.

شاهد بالصور من أخبارك: محطات في حياة إيفانكا ترامب

ثم ذكّرت إيفانكا بأن حكومة المغرب وسّعت حقوق المرأة في امتلاك الأرض، فيما تبنت تونس "قوانين ذات أهمية حرجة لمكافحة العنف المنزلي".

وقالت: "علينا جميعا التصفيق ترحيبا بهذه الإنجازات والتطورات".

في الوقت نفسه، حذرت من أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي أداؤه، مشيرة إلى أن نساء كثيرات في المنطقة يواجهن عوائق تمنعهن من دخول القوة العاملة وإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجال الأعمال والوصول إلى طاقاتهن الكاملة وتقرير مستقبلهن بأنفسهن.

شاهد أيضًا من يورونيوز: وصول إيفانكا ترامب إلى الإمارات

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي وزير الدفاع الأمريكي: خطة السلام مع أفغانستان "واعدة لكنها لا تخلو من مخاطرة" وصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الخطة المتوقع إبرامها مع أفغانستان لوقف العنف بأنها "واعدة" ولو أنها "لا تخلو من المخاطرة". Euronews (Ar)

شاهد: شدة البرد "تقتل" أطفال إدلب شمالي سوريا وإحراق الملابس وسيلة للتدفئة تسببت موجة قاسية من البرد والثلوج في ريف محافظة إدلب السورية بزيادة معاناة النازحين في الخيام، ودفعت بعضهم لحرق ثيابهم طمعاً بالحصول بعض الدفء. Euronews (Ar)

شاهد: جدار عملاق من الثلج يغلف مدينة في شمال تركيا التقطت عدسة الكاميرا صورا مذهلة لجدار ثلجي عملاق قادم من عمق مياه البحر الأسود متحركا بسرعة مذهلة باتجاه ساحل المدينة القريبة من الحدود مع جورجيا. Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان شاهد: وصول إيفانكا ترامب إلى الإمارات للمشاركة في منتدى المرأة العالمي Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

المصدر: RT + سي إن إن