اخبار الخليج

الإمارات تعلن تسجيل تاسع إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
وزارة الصحة الإماراتية أكد استقرار حالة المصاب دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزارة الصحة الإماراتية أكد استقرار حالة المصاب أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد من الجنسية الصينية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن حالة المصاب (37 عاما) مستقرة، وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها وقد أعلن عنها مسبقا، في حين لا يزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة، إحداها تحت الرعاية المكثفة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

شاهد بالصور: كورونا.. الموت القادم من الشرق

تأهب عالمي لمنع انتشار الفايروس

أخبار ذات صلة

 وطمأنت وزارة الصحة أفراد المجتمع بأنها "تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة".

ونصحت الوزارة "الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة".

شاهد أيضاً من AFP: باحثون في لندن يجربون لقاحا ضد كورونا على الفئران

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • يتوارى شبان فلسطينيون بين أشجار حقل زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، تخوفا من رصد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لهم خلال تجهيزهم بالونات متفجرة لإطلاقها تجاه الطرف الآخر من الحدود. N°1OZ0CJ

    بالونات غزة الحارقة تعود الى التحليق في اتجاه إسرائيل

    يتوارى شبان فلسطينيون بين أشجار حقل زيتون قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، تخوفا من رصد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لهم خلال تجهيزهم بالونات متفجرة لإطلاقها تجاه الطرف الآخر من الحدود. N°1OZ0CJ

    شعار AFP AFP
  • بدأت السلطات اليابانية الجمعة انزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش واثبتت الفحوصات عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة السياحية التي فرض عليها الحجر الصحي.

    اليابان تبدأ باخلاء الركاب المسنين من السفينة الخاضعة لحجر صحي

    بدأت السلطات اليابانية الجمعة انزال بعض الركاب المسنين الذين يعانون من وضع صحي هش واثبتت الفحوصات عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من السفينة السياحية التي فرض عليها الحجر الصحي.

    شعار AFP AFP
  • خفضت السلطات الصينية الجمعة حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1400 بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، في حين اتهمت الولايات المتحدة صين

    1400 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد وواشنطن تنتقد "قلة الشفافية"

    خفضت السلطات الصينية الجمعة حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1400 بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، في حين اتهمت الولايات المتحدة صين "بعدم الشفافية" في ملف وباء "كوفيد-19".

    شعار AFP AFP

1

Advertisements

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

باحثون في لندن يجربون لقاحا ضد كورونا على الفئران

شعار AFP
AFP

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل تاسع إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا