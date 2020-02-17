التحالف الدولى تنفى سقوط ضحايا خلال القصف الصاروخى بالمنطقة الخضراء فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولى فى العراق سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية فى بغداد. وأوضح المتحدث - وفقا لراديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن المتحدث أوضح أن الهجوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح. وكان الجيش العراقى قد أعلن فى وقت سابق سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء والتى تضم مبانى الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن صاروخا رابعا استهدف قاعدة لوجستية قريبة / للامداد والتموين / تابعة لجماعات عراقية شبه عسكرية.

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