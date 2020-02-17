دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ناسا تبحث عن رواد فضاء جدد: هذه هي الشروط

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، عن فتح باب التقدم للانضمام إلى برنامج جديد أطلقت عليه اسم جيل آرتميس، والذي يعد بوابة لتدريب رواد فضاء جدد.

ووفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية، فإن الشروط التي وضعتها ناسا من أجل اختيار رواد فضاء جدد هو أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى أن يكون حاملاً لدرجة دراسات عليا في تخصص علمي أو هندسي أو تكنولوجي أو رياضي.

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وأشارت التقارير إلى أن طلبات التقدم لهذه الوظائف سيتم قبولها في الفترة ما بين 2-31 مارس المقبل، ولكن لن يتم الإعلان عن الاختيار النهائي قبل منتصف عام 2021، مضيفة أن الأشخاص الذين ستختارهم ناسا سيخضعون لتدريبات لمدة عامين أو أكثر.

وكانت آخر مرة فتحت فيها وكالة الفضاء الأمريكية باب الترشيخ للانضمام إليها في عام 2017، حيث تقدم وقتها أكثر من 18 ألف شخص، قبل أن يقع الاختيار على 12 منهم فقط.

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ومن جانبها، قالت ناسا أنه منذ تأسيسها قامت بتوظيف 350 شخصاً، واليوم صار هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء المسؤولة عن اختيار رواد الفضاء للمشاركة في رحلات فضائية.

وأضافت أن مهمة المرشحين الجدد ستكون ضمان مناوبة الولايات المتحدة الأمريكية في محطة الفضاء الدولية، من أجل القيام بمهمات لمدة تبلغ 6 أشهر تقريباً.المزيد:

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