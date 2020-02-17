موريتانيا تستضيف التدريب العسكرى السنوى المشترك "فلينتلوك 2020"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف موريتانيا، غدا الثلاثاء تدريبات عسكرية فى إطار تمرين "فلينتلوك 2020" المشترك، بمشاركة 34 دولة عربية وأفريقية وغربية.
وأفاد بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيوش فى موريتانيا -وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء- أن التمرين الذى يستمر عدة أيام، يهدف لتنمية القدرات العملياتية لدول الساحل فى إطار شراكة متعددة الأطراف.
وأضاف أن هذا الحدث العسكرى السنوى المهم يجسد إرادة الدول المشاركة فى الرفع من مستوى التعاون العسكرى والأمنى فى منطقة الساحل والصحراء، كما أنه يتيح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويعدُ تمرين "فلينتلوك 2020" هو التمرين العسكرى السنوى الأكبر الذى تقوم به قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية فى أفريقيا "آفريكوم" منذ عام 2005.
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