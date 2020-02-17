عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واتساب يحذر من رسالة كورونا الغامضة

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

حذر تطبيق "واتساب" مستخدميه من رسالة "احتيال" غامضة تقول "عثرنا أخيرا على علاج كورونا"، مؤكدا أنها ليست سوى مجرد "سبام" أو رسالة الغرض منها اختراق هاتفك أو حسابك.



وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشر فيروس كورونا الجديد الفتاك في جميع أنحاء الصين، ما تسبب في إصابة الآلاف من الناس، وأدى إلى حظر سفر ضخم.

أعلن مسؤولو لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1765 حالة، وذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 100 حالة وفاة جديدة يوم الأحد.

وأكد المسؤولون ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 1696، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في المقاطعة إلى 58182 حالة.

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وسجلت مقاطعة هوبي أيضا 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يوم الأحد.

وتضمنت الرسالة التي انتشرت مؤخرا على تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، وفقا لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، شخصا يقول: "أنباء جيدة من ووهان، تم العثور أخيرا على علاج لفيروس كورونا الجديد، وهو عبارة عن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، وقد أثبت الأطباء الصينيون الكبار دقة العلاج وفاعليته على المرضى، وكل ما يحتاجه الشخص 8 فصوص من الثوم و7 أكواب من المياه واتركها تغلي بصورة جيدة، ثم اشرب الماء وتناول الثوم، لتشفى تماما في ليلة واحدة من فيروس كورونا".

وكانت البداية بتغريدة منشورة عبر "تويتر"، انتشرت كالنار في الهشيم على "واتساب"، ولكن عند نقر أحد الروابط تبدأ البرمجيات الخبيثة في غزو حسابك.

وتمت مشاركة الرسالة على تطبيق "تويتر" من قِبل مستخدم واحد، ادعى أنه تم إرسالها إليه على مجموعة WhatsApp العائلية.

ونقلت الصحيفة رد خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنه "لا يوجد حتى الآن أي علاج محدد لفيروس كورونا".

ونصح "واتساب" مستخدميه، بضرورة مسح تلك الرسالة فور تلقيها، وعدم إعادة توجيهها أو الرد عليها، حتى لا يكون حسابك عرضة لأي خبر، ولتجنب تعريض جهات الاتصال الخاصة بك لضرر محتمل.