عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات الثانية عالميا في سرعة خدمات الإنترنت للجوال

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365

بحسب تقرير صادر عن speedtest.net المختص في قياس سرعة الإنترنت عالميا خلال ديسمبر/كانون الأول 2019، حول أفضل 10 دول بالعالم في سرعة الإنترنت جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول من حيث سرعة الإنترنت للأجهزة المحمولة بسرعة 103.18 ميجابت في الثانية، وجاءت الإمارات بالمركز الثاني بسرعة 86.77 ميجابت في الثانية.



وحلت كندا في المركز الرابع بسرعة 70.74 ميجابت في الثانية، بينما سجلت الصين المركز الخامس بسرعة 67.71 ميجابت في الثانية.

وجاءت أستراليا في المركز السادس بسرعة 67.66 ميجابت في الثانية، بينما جاءت هولندا في المركز السابع بسرعة 67.08 ميجابت في الثانية.

أما النرويج فحلت في المركز الثامن بسرعة 66.91 ميجابت في الثانية، وبلغاريا في المركز التاسع بسرعة 63.98 ميجابت في الثانية، وكرواتيا في المركز العاشر بسرعة 61.54 ميجابت في الثانية.

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أشار تقرير speedtest إلى أن أسرع 10 دول في خدمات الاتصال بالإنترنت للنطاق العريض الثابت عالميا، شملت سنغافورة في المركز الأول بسرعة 200.12 ميجابت في الثانية، تليها هونج كونج بسرعة 164.88 ميجابت في الثانية.

أما موناكو فحلت في المركز الثالث بسرعة 148.91 ميجابت في الثانية، وجاءت رومانيا في المركز الرابع بسرعة 144.92 ميجابت في الثانية.

بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس 144.41 ميجابت في الثانية، وسويسرا في المركز السادس بسرعة 144.31 ميجابت في الثانية.

وجاءت ليختنشتاين (دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى) في المركز السابع بسرعة 139.01 ميجابت في الثانية.

وحلت تايوان في المركز الثامن بسرعة 137.90 ميجابت في الثانية، أما فرنسا فجاءت في المركز التاسع بسرعة 131.25 ميجابت في الثانية، وأخيرا السويد في المركز العاشر بسرعة 131.13 ميجابت في الثانية.