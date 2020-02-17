شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراها بـ 250 ألف قبل أيام.. قاضٍ يعيد أرضًا لأيتام بعد تثمينها بـ 9 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعاد الشيخ بدر بن محمد السلطان القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، أرضًا زراعية، كان قد اشتراها من أيتام، وبعد ذلك تم تثمينها بنحو 36 ضعف ما اشتراها به.

واشترى القاضي الأرض الزراعية بقيمة 250 الف ريال من أيتام، وبعد عدة أيام تم تثمينها له بأكثر من 9 مليون ريال لتنفيذ طريق يمر خلالها.

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وفي موقف ينم عن نبل أخلاق وطيب أصل، قرر الشيخ بدر بن محمد السلطان إرجاع الأرض للأيتام، قائلا: “هم أحق مني بالتثمين».